Гайдай розповів, куди втекли окупанти під час звільнення ЗСУ Лимана

У неділю, 2 жовтня, стало відомо, що Збройні сили України повністю зачистили від російських загарбників Лиман на Донеччині.

Російські загарбники, яким вдалось вижити під час визволення Лимана Збройними силами України, втекли до тимчасово захопленого Щастя Луганської області.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Деяким вцілілим у Лимані трохи пощастило – їм вдалося втекти подалі, до Щастя. Так, 30 вересня в районі цього міста була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських військ", - зазначив він.

Гайдай також додав, що "тим, хто тиждень тому радів на псевдореферендумах, доведеться зачекати понад три роки".

"Ждуни" не дочекаються – ЗСУ прийдуть раніше: так звану "ЛНР" повноцінно зможуть прийняти до складу РФ лише 2026 року. Саме до 2026 року триватиме перехідний період для так званої "ЛНР" у якості нового суб’єкта РФ. Це одна із головних умов у договорі щодо прийняття "республіки" до складу Росії", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Торське розташоване на шляху до Кремінної, де загарбники намагаються закріпитися.

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