Гайдай розповів про наміри росіян щодо Бахмута і невдачі окупантів у захоплених містах Луганщини (фото)

У ніч проти 20 липня росіяни потужно обстріляли Білогорівку Луганської області. Натомість ЗСУ зупинили наступ ворога поблизу цього населеного пункту. За цим та іншими напрямками в РФ спостерігаються значні втрати.

Реактивну артилерію застосували окупанти 19 липня увечері. Після 22:00 російські загарбники декілька разів із РСЗВ "Град" били по Білогорівці.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гадай.

"Ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули у битві за декілька кілометрів території нашої області. Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції", - розповів він.

За даними Гайдая, окупанти націлені на штурм Бахмута, тому й влаштовують терор в населених пунктах, розташованих на підступах до цього міста.

На межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної. Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам’янське – по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з "Градів", і навіть застосовували авіацію.

Українським військам вдалося зупинити наступ ворога поблизу Білогорівки. За цим та іншими напрямками в супротивника спостерігаються значні втрати.

"Не за планами в окупантів йдуть справи й в окупованих містах. Росіяни обіцяли швидкоруч відновити об’єкти критичної інфраструктури. Газопостачання – усього за тиждень. А на справі в них значні труднощі не те що з ремонтом – із підвезенням. Не тільки питної, а й технічної води", - зауважив Гайдай.

За його словами, навіть коли Сєвєродонецьк залишився без електропостачання, влада користувалася законсервованими раніше свердловинами, по декілька десятків тонн технічної води на день підвозили співробітники ДСНС, питну воду накопичували в спеціально закуплених резервуарах. А росіяни дають обіцянки тільки на камеру.

"Уявіть, люди в спеку досі не забезпечені водою! Окупаційна влада не в змозі. Тільки "планують налагодити" підвіз", - зауважив він.

Нагадаємо, росіяни з танка розстріляли 56 літніх людей у Кремінній і намагаються приховати правду.

Як повідомлялося, ЗСУ зупинили спробу росіян захопити автошлях між Лисичанськом і Бахмутом.

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