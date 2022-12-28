Гайдай розповів про ознаки відступу росіян з Кремінної та чому наступ ЗСУ ускладнюється

Кремінна і Сватове є пріорітетними містами, коли йдеться про загальну деокупацію Луганської області.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що зараз є ознаки того, що росіяни покидають Кремінну.

"Військове командування вже перемістилося до інших населених пунктів. Цивільні росіяни, які приїжджали працювати до міста, – це або медики, або ремонтні бригади, всі згорнули свої роботи та виїхали у бік Російської Федерації. І всі роботи, які були початі, всі заморожені", - зазначив він.

Так, він розповів, що місцевим жителям на запитання щодо термінів відновлювальних робіт, колаборанти прямим текстом говорять, що "зараз прийдуть ваші нацики і все доремонтують".

Гайдай також пояснив, що після звільнення Кремінної прийде черга інших луганських міст, адже вони зруйновані настільки, що не придатні до оборони з боку росіян.



Так, за його словами, після деокупації Кремінної є два варіанти розвитку подій: йти на Старобільськ – головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту, і йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб "розколоти" угруповання росіян на цьому напрямку

"Хто контролюватиме Старобільськ, той зможе в принципі контролювати вогневим ураженням всю логістику Луганської області, не залишиться практично жодної дороги, якою спокійно ворог міг би переміщати або особовий склад, або техніку", - резюмував Гайдай.

Ситуація біля Кремінної на Луганщині

Біля Кремінної на Луганщині залишається складна ситуація, перевага на боці Збройних сил України, потроху йде просування вперед, але місто все ще не звільнили.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що росіяни стягують до району міста Кремінна величезну кількість резервів і техніки.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, що міста Кремінна і Сватове – є в пріоритеті, коли йдеться про загальну деокупацію Луганської області.

У матеріалі New York Times автори називають Кремінну "невеликим, але стратегічно важливим містом". Повернення цього населеного пункту та інших поблизу "розширило б позицію українців у регіоні та дало б їм контроль над головними дорогами".

Читайте також: