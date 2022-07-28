Гайдай розповів про розпач окупантів, який чекав на них на одній із ділянок Луганської області (фото)

Росіяни вкотре відійшли після атаки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським, у Сєвєродонецьку окупанти назбирали дітей на 1 школу із 20.

На Луганщині, аби виконати завдання Кремля, росіяни все частіше відправляють в атаку штурмові групи та застосовують авіацію.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

"Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів. Наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу залучив танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, знову розпач на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським", - повідомив Гайдай.

За його словами, окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак, вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці.

Водночас, у Сєвєродонецьку все ще відсутні вода, газ та світло. Терміни відновлення критичної інфраструктури вже неодноразово переносили, проте не в змозі перенести початок навчального року.

"Оголосили про роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей назбирали лише на одну – близько 500 осіб. Слід зазначити, що до російського вторгнення учні міста отримували знання у 20 школах, в багатьох з яких не знаходилось вільних місць", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм у напрямку Брускинське – Білогірка на Херсонщині: окупанти накивали п'ятками.

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