Гайдай розповів про ситуацію на Сватівському та Кремінському напрямках: є позитивні новини

На Луганщині, на Сватівському та Кремінському напрямках, окупанти потужно готуються, але є позитивні новини. Втім, зараз необхідно помовчати.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, там окупнти РФ "готуються дуже потужно": звозять нові різні резерви. Зокрема, з Херсона, а також це новомобільзовані росіяни.

"У сторону Сватового прямують дві сотні вантажівок з будівельними матеріалами. Зокрема, так званими "зубами дракона". Росіяни укріплюють там оборону так звану лінію "Вагнера", - розповів Гайдай.

Тим часом у Білогорівці тривають постійні атаки російської армії. Своєю чергою, ЗСУ упевнено тримають оборону.

За даними Гайдая, деокуповані села потерпають від вогню росіян – б’ють "Градами", "Ураганами", "Смерчами".

Нагадаємо, британській розвідці вважають, що родичі громадян Росії, призваних до армії під час оголошеної "часткової мобілізації", ймовірно, все частіше виходитимуть на протести у зв’язку з поганими умовами несення служби та високі втрати серед мобілізованих.

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