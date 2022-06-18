Гайдай розповів про "тиху евакуацію" та "кончених росіян", які постійно обстрілюють Лисичанськ

Російські війська постійно обстрілюють Лисичанськ Луганської області та навіть скидають авіабомби в укриття, де перебувають мирні люди. Водночас до Лисичанська вдається щодня доставляти гуманітарні вантажі та проводити з міста "тиху евакуацію".

На сьогодні в Луганській області немає жодного безпечного міста.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 18 червня.

"Евакуація відбувається більш спокійно в Лисичанську, тому що Лисичанськ повністю контролюється українською владою. Це українське місто. Бої в місті не ведуться. Ворог розміщений на певній відстані", – сказав голова області.

"Єдине, що Лисичанськ постійно обстрілюють – величезним калібром артилерійським, РЗСВ, авіаудари. Тобто безпечного міста в нас в принципі немає на Луганщині. А про Лисичанськ можна сказати, що в будь-який момент у будь-якому місці міста можуть бути "прильоти", – наголосив Гайдай.

Він зазначив, що внаслідок ворожих атак відбуваються достатньо потужні руйнації, проте до міста доставляють гуманітарну допомогу і таки проводять евакуацію.

"На жаль, росіяни настільки кончені, що вони просто скидають авіабомби в укриття, де перебувають мирні люди. Вони обстрілюють лікарню, гуманітарні центри, де взагалі ніколи військові не ночували чи перебували. Незважаючи на це, кожного дня нам вдається доставляти в Лисичанськ гуманітарні набори, щоб це не було, їжу, медикаменти, усілякі фільтри та ємкості для води, пальне, автомобілі для волонтерів та медиків. І нам вдається займатися евакуацією, але вона така тиха – ми не анонсуємо її", – пояснив голова ОВА.

Він додав, що "деякі не дуже розумні люди" пропонували з рупорами їздити вулицями і пропонувати виїхати з певної адреси.

"Ну, це просто самогубство було б, тому що якщо б ми зібрали в одному місці місцевих жителів, то я даю гарантію 99%, що туди був би "прильот" і Росія звинуватила б Україну в тому, що ми розстрілюємо місцевих жителів", – запевнив Гайдай.

Нагадаємо, від початку війни окупанти зруйнували 11,3 тис. житлових будинків у Луганській області.