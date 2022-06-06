Гайдай розповів про "трасу життя", евакуацію людей та кількість російської техніки на Луганщині

До Луганської області все ще вдається доправляти гуманітарні вантажі, однак "траса життя" вже не використовується для гуманітарних коридорів.

Для доправлення вантажів та евакуаіцї людей з Луганської області зараз використовують інші шляхи.

Оскільки "траса життя" Бахмут-Лисичанськ, хоч і не контролюється росіянами на сьогоднішний день, але повністю прострілюється.

Про це 6 червня в ефірі національног телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він також зазначив, що кількість техніки і людей армії РФ там величезна.

"Вони підтянули просто неймовірну кількість резервів. А от чи зможуть вони контролювати трасу, це вже покаже час. Тому що військові розуміють всю кількість засобів, яка в них є, і плани відомі. Будуть боронити цю ділянку стільки, скільки треба буде", - зазначив він.

Сергій Гайдай також розповів, що зараз у Сєвєродонецьку перебуває близько 15 тис. людей, але виїхати неможливо взагалі, тому що місто повністю обстрілюється. І бої проходить безпосередньо в місті.

"Можливо, якщо дадуть режим тиші, щоб вивезти з укриттів цивільних, тоді ми будемо говорити про можливість евакуації людей. Але маю величезний сумнів, коли ми домовлялися про гуманітарні коридори, і вивощили людей ще там місяць, півтора місяці тому. все одно наші автомобілі обстрілювали", - наголосив він.

У Лисичанську так само понад 15 тис. людей залишається в місті. Поки все ще вдається потроху їх вивозити.

"Але ми це робимо тихенько, тому що, якщо вони обстріляли гуманітарний центр, базу ДСНС, де немає військової техніки, але там проходить евакуація, то якщо ми будемо офіційно говорити, де саме ми збираємо людей, то вони навмисне просто обстріляють цю ділянку і серед цивільних буде дуже багато втрат. Але вдається проводити евакуацію, навіть вчора 98 людей вивезли із Лисичанська", - резюмував очільник ОВА.

Нагадаємо, Гайдай розповів, чому Лисичанськ стратегічне місто і окупанти намагаються його зруйнувати.

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