Гайдай розповів про значні втрати окупантів на Кремінському напрямку

Російські війська відійшли з області, аби поповнити резерви для нових наступів.

Росіяни несуть значні втрати на Кремінському напрямку, через що вимушені пересідати на старі танки.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Він розповів, що спочатку росіяни кинули на цей напрямок нові Т90. Утім, уже упродовж двох тижнів змушені повернутись до Т72.

За словами Гайдая, це відбувається завдяки успішній роботі українських захисників.

"Росіяни накопичили резерви, техніку, боєкомплекти у Луганській області. Тепер бійці ЗСУ потрохи їх знищують", - каже Гайдай.

Активні бої ведуться під час спроб наступу, які проходять щоденно на Сватово-Куп'янському напрямку, у напрямках Кремінної та Лиману, а також у Білогорівці. Гайдай пояснив, що окупанти постійно намагаються продавити українську оборону, але ситуація залишається стабільною.

Очільник Луганської ОВА також розповів, що в області російські війська відійшли, аби поповнити резерви для нових наступів. Окупанти також збільшили кількість артилерійських обстрілів. Однак ситуація все ще залишається контрольованою.

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