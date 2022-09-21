Гайдай розповів про знищення окупаційної комендатури у Сватовому і нових вигадках росіян щодо відновлення житла

У Сватовому знищено місцеву окупаційну комендатуру. Тим часом росіяни вигадують нові перешкоди, аби не відновлювати пошкоджене ними ж житло мирних людей.

Українське командування підтверджує знищення "комендатури" в місті Сватове, де армія РФ організувала штаб та склад боєприпасів. Минулої доби там пролунали кілька вибухів.

Про це розповів голова Луганської ОВА, Сергій Гайдай.

Вибухи, за його даними, пролунали в "комендатурі", колишньому МКДС та складах боєкомплекту в районі АТП. Всі ці об’єкти російські окупанти використовували для зазначених вище потреб.

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"На фоні значних втрат на фронті росіяни продовжують примусову мобілізацію. Значна кількість поранених навіть із нещодавно призваних "вагнерівців" надійшла до першої міської лікарні Луганська та відмовляється повернутися до лав збройних формувань окупанта. Воно і зрозуміло, бо протягом 20 вересня авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та позицій зенітних ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив посадовець, ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об’єктах окупантів. Зокрема по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів.

ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

"Якщо вилов чоловіків призовного віку у так званій "лнр" лише посилюється, то в обіцянках окупантів жителі Луганщини поступово зневірюються. До прикладу, щоб отримати будь-яку грошову допомогу недостатньо простояти в кількаденній черзі, пройти перевірку та мати у наявності усі документи. На останній стадії можна дізнатися, що твоїй вулиці нещодавно змінили назву на стару, тому аби підтвердити легітимність документів, необхідно їх переоформити в Луганську. Можливо, зі старими печатками в документах росіяни людей і на псевдореферендуми не допустять? Із якою реєстрацією приходити на неволевиявлення жителям бульвару Дружби народів у Сєвєродонецьку? Із цією назвою вулиці, тією, що була кілька років тому, або спиратися на назву на честь одного із письменників, прізвище якого ця вулиця носила у середині минулого сторіччя? Чи можливо буде віддати свій голос усі три рази?", - підсумував Гайдай.

Раніше у "ЛНР" окупанти розігнали мітинг родичів військовополонених.

Нагадаємо, Подоляк розповів, чим обернеться для Кремля падіння Луганська і Донецька.

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