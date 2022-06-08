Гайдай розповів, скільки людей вдалося нишком вивезти з Луганщини

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні, 8 червня, з Луганщини вдалось евакуювати 40 людей.
За його словами 34 особи, зокрема й обдна дитина, виїхали з Лисичанська, ще шість людей - із Врубівки.
Про це Гайдай повідомив у своєму Телеграмі.
"Сьогодні знову відбулася "тиха" евакуація. Охочих виїжджати більшає з кожним днем, як і збільшується кількість обстрілів вільних населених пунктів області", - зазначив Гайдай.
При цьому очільник Луганської області повідомив і про гуманітарні вантажі, які вдалось завезти.
"Родичі сєвєродончан просять про евакуацію містян, проте з обласного центру вона наразі неможлива. Бої тривають всередині міста.
На жаль, коли виїзд ще був, бажаючих евакуюватися було не так багато", - зазначив Гайдай.
За його словами, наразі у громаді ще залишається до 15 тисяч мешканців.
Нагадаємо, очільник Луганської ОВА повідомив, що у Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області від початку війни, яку розпочала Росія 24 лютого, залишилося близько 30 тис. мешканців.
Читайте також:
- Смерть 10 цивільних через нелюдські умови тримання: на Чернігівщині окупантам заочно оголосили про підозру
- "Залишилися найстійкіші": аналітик пояснив переваги українських військ над окупантами в Сєвєродонецьку
- Окупанти "видихнулися" по всій лінії фронту, крім однієї ділянки - генерал-майор СБУ