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Гайдай розповів, скільки людей вдалося нишком вивезти з Луганщини

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Гайдай розповів, скільки людей вдалося нишком вивезти з Луганщини

Фото: Сергій Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні, 8 червня, з Луганщини вдалось евакуювати 40 людей.

За його словами 34 особи, зокрема й обдна дитина, виїхали з Лисичанська, ще шість людей - із Врубівки. 

Про це Гайдай повідомив у своєму Телеграмі.

"Сьогодні знову відбулася "тиха" евакуація. Охочих виїжджати більшає з кожним днем, як і збільшується кількість обстрілів вільних населених пунктів області", - зазначив Гайдай.

При цьому очільник Луганської області повідомив і про гуманітарні вантажі, які вдалось завезти.

"Родичі сєвєродончан просять про евакуацію містян, проте з обласного центру вона наразі неможлива. Бої тривають всередині міста. 
На жаль, коли виїзд ще був, бажаючих евакуюватися було не так багато", - зазначив Гайдай.

За його словами, наразі у громаді ще залишається до 15 тисяч мешканців.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА повідомив, що у Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області від початку війни, яку розпочала Росія 24 лютого, залишилося близько 30 тис. мешканців.

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