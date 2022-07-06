Гайдай розповів, скільки мешканців залишилося у Сєвєродонецьку і Лисичанську

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, з Луганщини виїхало близько 300 тисяч мешканців.

Наразі у Лисичанську залишається до 15 тисяч осіб, а у Сєвєродонецьку близько восьми тисяч людей.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ми про всяк випадок навіть відео знімали. Спілкуємося з людьми, а вони кажуть, що залишаться, і все", - каже він.

За словами Гайдая, "хотілося спрацювати в нуль, щоб нікого не залишилося, щоб не потрібно було перейматися, що хтось загинув".

"Гинули діти, гинули жінки, і вагітні, і чоловіки. Хотілося по максимумум спрацювати, але ми евакуювали (місцева влада централзовано вивезла - Ред.) близько 50 тисяч людей. Це вивезли з тієї частини, де наші військові зайняли лінію оборони, коли відійшли на початку. Як лінія оборони була побудована: Кремінна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисисчанськ, Золоте, Гірське і Попасна. На цій частині Луганської області трималася лінія оборони довгий час. Там загалом проживало 330-340 тисяч людей", - розповів Гайдай.

Як повідомлялося, у селах навколо Лисичанська точаться важкі бої, деякі населені пункти вже по два рази переходили під той чи інший контроль.

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