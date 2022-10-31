Гайдай розповів, скільки населених пунктів вдалось звільнити на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині ЗСУ звільнили вже 9 населених пунктів.

Про це він сказав 31 жовтня в етері телемарафону.

"На сьогодні дев'ять населених пунктів деокуповано. Сподіваюся, наші захисники цю цифру з кожним тижнем збільшуватимуть", – наголосив Гайдай.

Голова Луганської ОВА додав, що російські окупанти постійно обстрілюють звільнені населені пункти Луганщини та намагаються йти в атаку на ЗСУ в районі Білогорівки. Також складною є ситуація в напрямку Сватового та Кремінної.

Зі звільненого Невського Україна евакуйовує місцевих жителів, бо росіяни обстрілюють населений пункти "Градами".

Звільнення Луганщини від російських окупантів

На початку жовтня Гайдай повідомив, що ЗСУ звільнили на Луганщині 6 населених пунктів. Назви цих населених пунктів поки не розголошують, щоб українські військові змогли там безпечно закріпитися. Адже росіяни після офіційних повідомлень про звільнення стирають ці населені пункти з лиця землі.

Також у Луганській області тривають запеклі бої в районі Сватового. Російські окупанти заходилися знищувати мости та активно проводити розвідку.

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