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Гайдай розповів, скільки років може тривати відбудова Луганщини

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Гайдай розповів, скільки років може тривати відбудова Луганщини

Фото: Associated Press

Наразі неможливо порахувати збитки, які від 24 лютого завдали бойові Луганській області.

Немає можливості оцінити кількість пошкоджень. Втім, на відновлення Луганщини після війни потрібно близько десяти років.

Таку думку в інтерв'ю Дрон.Медія висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Не можна буде одночасно відновлювати інфраструктуру, будувати будинки та проводити розмінування. Це буде поетапний процес. Тобто спочатку розмінування, паралельно піде відновлення інфраструктури, і частково будинок за будинком будемо відновлювати. Це може тривати довгий час. Я впевнений, що за 10 років відновити область можна так, що вона набагато краще виглядатиме, ніж раніше", - наголошує керівник регіону.

За словами Гайдая, газ, воду, електроенергію потрібно буде відбудовувати "з нуля". Крім того, близько 80% будівель потрібно буде знести. Йдеться і про житло, і про адміністративні приміщення.

"Грубо кажучи, якщо нам потрібно $500 млрд, вони будуть розтягнуті на десятиліття", - додав він.

Як повідомлялося, аби вийти на адмінмежу Луганської області росіяни артилерією знищують навколишні села. Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір'ях. Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною, каже голова Луганської ОВА.

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