Гайдай розповів, скільки років може тривати відбудова Луганщини

Немає можливості оцінити кількість пошкоджень. Втім, на відновлення Луганщини після війни потрібно близько десяти років.

Таку думку в інтерв'ю Дрон.Медія висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Не можна буде одночасно відновлювати інфраструктуру, будувати будинки та проводити розмінування. Це буде поетапний процес. Тобто спочатку розмінування, паралельно піде відновлення інфраструктури, і частково будинок за будинком будемо відновлювати. Це може тривати довгий час. Я впевнений, що за 10 років відновити область можна так, що вона набагато краще виглядатиме, ніж раніше", - наголошує керівник регіону.

За словами Гайдая, газ, воду, електроенергію потрібно буде відбудовувати "з нуля". Крім того, близько 80% будівель потрібно буде знести. Йдеться і про житло, і про адміністративні приміщення.

"Грубо кажучи, якщо нам потрібно $500 млрд, вони будуть розтягнуті на десятиліття", - додав він.

Як повідомлялося, аби вийти на адмінмежу Луганської області росіяни артилерією знищують навколишні села. Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір'ях. Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною, каже голова Луганської ОВА.

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