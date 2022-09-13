Гайдай розповів, як окупанти мстять луганчанам за успіх ЗСУ на Харківщині

Після стрімкого контрнаступу ЗСУ на Харківщині, дізнаючись про кількість загиблих, російські "добровольці" відмовляються воювати на території України, а пораненим окупантам призупинили виплати.

Військове командування РФ призупинило відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.

Про це розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, поточна ситуація і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На ситуацію впливає й інформація про дійсну кількість загиблих, загальне ставлення до власних поранених, яким призупиняють виплату грошей, поки ті на лікуванні.

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"Через контрнаступ наших Збройних сил, у напрямку Луганська та кордону з РФ вишукувалися величезні черги з автівок. Не менші черги і на АЗС області – там, де бензин та дизпаливо ще не закінчилося. Ті, хто вирішив залишитися, скупають в магазинах усе, що там є", - каже Гайдай.

Значні проблеми в окупантів й з виконанням обіцянок. Населення по декілька місяців чекає на виплату пенсій, не розпочалися й інші виплати.

"Так, на території так званої "лнр" прийнято лише 2 400 заяв на отримання компенсації за втрачене внаслідок бойових дій житло та за втрачене майно першої необхідності. У Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, Гірській громаді росіяни зруйнували більшість житла. Значні пошкодження в Лисичанську та Кремінній, але усього 2 400 заяв. Іншим знайшли привід відмовити", - розповів Сергій Гайдай.

Наразі протягом доби авіацією Сил оборони завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів.

Росіяни обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, зокрема, у:

на Краматорському напрямку - у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов’янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку - у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина.

Як повідомлялося, голова Луганської ОВА назвав населені пункти, які можуть бути звільненими вже найближчим часом.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини.

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