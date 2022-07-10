Гайдай розповів, як окупанти провалили наступ на кілька населених пунктів Луганщини

Російській армії все ще не вдається вийти на адміністративні кордони Луганської області.
У смт. Білогорівка Сєвєродонецького району досі тривають бойові дії між ЗСУ та окупантами, яких диктатор Путін відправив на знищення України.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.
Гайдай зазначив, що росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти, але просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ їм не вдається. Крім того, 9 липня окупанти потрапили під вогонь української артилерії біля Золотарівки і вимушені були втекти зі своїх позицій. Також провалився їхній наступ на Верхньокамʼянське.
"Нічого з того, що вони анонсували, не відбулося, крім того, що у них підриваються і палають їхні склади з боєкомплектом глибоко в тилу. Плюс на Донецькому напрямку вони втратили величезну кількість танків - понад 20 одиниць. Тож можна говорити про те, що дуже невеличка частина Луганщини тримається, і наші захисники на цій частині наносять достатньо потужне ураження російській армії", - розповів Гайдай.
За його словами, Сєвєродонецьк так само без комунікацій – місто очікує комунальний колапс.
Нагадаємо, Гайдай розповів про мобілізацію та бої на околицях Луганської області.
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