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Гайдай розповів, як окупанти провалили наступ на кілька населених пунктів Луганщини

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Гайдай розповів, як окупанти провалили наступ на кілька населених пунктів Луганщини

Фото: Сергій Гайдай

Російській армії все ще не вдається вийти на адміністративні кордони Луганської області.

У смт. Білогорівка Сєвєродонецького району досі тривають бойові дії між ЗСУ та окупантами, яких диктатор Путін відправив на знищення України.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Гайдай зазначив, що росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти, але просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ їм не вдається. Крім того, 9 липня окупанти потрапили під вогонь української артилерії біля Золотарівки і вимушені були втекти зі своїх позицій. Також провалився їхній наступ на Верхньокамʼянське.

"Нічого з того, що вони анонсували, не відбулося, крім того, що у них підриваються і палають їхні склади з боєкомплектом глибоко в тилу. Плюс на Донецькому напрямку вони втратили величезну кількість танків - понад 20 одиниць. Тож можна говорити про те, що дуже невеличка частина Луганщини тримається, і наші захисники на цій частині наносять достатньо потужне ураження російській армії", - розповів Гайдай.

За його словами, Сєвєродонецьк так само без комунікацій – місто очікує комунальний колапс. 

Нагадаємо, Гайдай розповів про мобілізацію та бої на околицях Луганської області.

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