Гайдай розповів, як окупантів здивувало сучасне обладнання в школах і лікарнях Кремінної (фото)

Гайдай розповів, як окупантів здивувало сучасне обладнання в школах і лікарнях Кремінної (фото)

Російські військові крадуть сучасне обладнання зі шкіл та лікарень тимчасово окупованої ними Кремінної.

Росіяни викрали із приміщень закладів новітнє обладнання та техніку. Крадене окупанти вивозять до Росії.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Окрім того, брали що до вподоби з казарм, їдальні, складських приміщень, росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу. Школи міста теж "звільнили" від майна", - написав Гайдай.

Так само, за його словами, сталося і з медичним містечком.

"Росіяни в шоці від оснащення наших лікарень, тож не забарилися і вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до Луганська чи Росії. Ідіоти, ви спочатку навчіться цим користуватися. Це ж як кепсько ви живете, що здивувалися інтерактивній дошці в школі?!", - додав він.

Також, за його словами, після окупації Кремінної окупанти вивішали свої прапори на плацу Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії", а також віддерли напис "Слава Україні" із фасаду і обчистили всі приміщення.

Нагадаємо, російські окупанти проводять наступальні дії на сході України.

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