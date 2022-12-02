Гайдай розповів, які міста ЗСУ можуть звільнити наступними на Луганщині

ЗСУ не дають окупантам просунутися ні на метр.

Найближчим часом ЗСУ можуть відновити наступ у Луганській області. Ймовірно, наступними українські захисники звільнять Кремінну та Рубіжне.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай зазначив, окупанти розуміють, що не зможуть втримати Кремінну, тому ворожі війська вже будують другу лінію оборони біля Старобільська.

"Вони розуміють, що Кремінна найближчим часом буде деокупована Збройними силами України. Від Кремінної йдуть дороги в різні напрямки, це і напрямок Сватове, це і на наші міста – Рубіжне, Сєвєродонецьк. Рубіжне зовсім поруч. Місто не може бути потужною фортецею, тому що окупанти після початку повномасштабного вторгнення 50% зруйнували", – додав Гайдай.

Раніше стало відомо, що ситуація у зоні бойових дій в Луганській області надзвичайно складна. Окупанти не можуть просунутись у напрямку звільненої Білогорівки. Свої атаки росіяни здійснюються за принципом: обстріли - наступи.

А британські розвідники повідомляють, що у Донецькій області у районі Павлівки та Вугледара продовжуються інтенсивні бої. Україна та агресорка Росія зосередили на цій ділянці фронту значні сили. Втім, тут російська морська піхота зазнала великих втрат.

"Це жахливі кадри - деякі міста стерті з лиця землі" - Гайдай про ситуацію на Луганщині

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