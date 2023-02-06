Гайдай спрогнозував, коли Росія може розпочати новий наступ на Україну

Окупанти стягують все більше сил у Донецьку та Луганську області

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що новий наступ Росії може статися в будь-який день після 15 лютого.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Belsat.

"В принципі після 15 лютого можна очікувати в будь-який час", - заявив глава Луганської ОВА в ефірі телеканалу Belsat.

За його словами, окупанти стягують все більше й більше техніки в Луганську та Донецьку область. Він припускає, що частину техніки окупанти ховають у лісопосадках та будують укріплювальні рубежі для наступу.

Гайдай також розповів, що добігають кінця двомісячні навчання мобілізованих росіян. А для їх перекидання в Україну знадобитися близько 10 днів.

Новий наступ Росії

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував поширену у Мережі інформацію, що нібито окупанти під час масштабного наступу на сході планують дійти аж до Дніпра.

Водночас військовий експерт Михайло Самусь заявив, що у Росії недостатньо ударних угруповань для початку нової широкомасштабної операції стратегічного або оперативно-стратегічного рівня.

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що Президент Російської Федерації Володимир Путін не готовий ризикувати через загрозу втратити свій статус, тому малоймовірно, що він застосує ядерну зброю.

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