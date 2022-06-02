Гайдай: у Сєвєродонецьку тривають бої, окупанти звітують про "перемоги"

На Донецькому напрямку окупанти обстрілюють позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення.

Бої за Сєвєродонецьк тривають, ворог штурмує місто.

Про це повідомив очільник ОВА Луганської області Сергій Гайдай.

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“Ситуація важка, тому що російська армія намагається прорвати лінію оборони. У них стоїть мета - захопити місто Сєвєродонецьк. Але за ніч ніяких успіхів не було, хоча росіяни звітували, що контролюють місто, але не все місто вони контролюють, бої тривають. Наші хлопці робили контратаки, взяли полонених. Ситуація, як кажуть військові, залишається стабільно важкою, але контрольованою”, - зазначив Гайдай.

Раніше у Генштабі повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, однак успіху немає.

Зауважимо, що "друга армія світу" всього за місяць втратила в Україні більше особового складу і техніки, ніж за 10 років війни в Афганістані. Втрати ворога перевищують також втрати росіян в обох чеченських війнах. Крім того, втрати Росії по особовому складу, танках і літаках перевищують розміри деяких інших армій світу.

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