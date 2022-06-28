Гайдай закликав людей не виходити на вулиці Лисичанська

Пересуватися вулицями Лисичанська Луганської області небезпечно.
В місті багато вибухонебезпечних предметів - зокрема мін.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, на вулицях міста повно так званих мін “Жаб”, які часто спричиняють смертельні ураження. Однак в більшості випадків вони лише відривають людям кінцівки.
Тому місцевих мешканців просять обмежити пересування вулицями.
“Вчасно кинуті “недопалки” чи “хлопки” допомагають нашим захисникам - на окупованих територіях знову палають ворожі склади. Це може уповільнити наступ на Лисичанськ. Навколо Лисичанська постійно точаться бої”, - наголосив Сергій Гайдай.
Він також додав, що в місті відбувається “тиха” евакуація. У той же час доставка гумвантажів ускладнена.
Нагадаємо, що окупанти призначили дату проведення псевдореферендуму про анексію Донецької області.
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