Гайдай закликав людей не виходити на вулиці Лисичанська

Пересуватися вулицями Лисичанська Луганської області небезпечно.

В місті багато вибухонебезпечних предметів - зокрема мін.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, на вулицях міста повно так званих мін “Жаб”, які часто спричиняють смертельні ураження. Однак в більшості випадків вони лише відривають людям кінцівки.

Тому місцевих мешканців просять обмежити пересування вулицями.

“Вчасно кинуті “недопалки” чи “хлопки” допомагають нашим захисникам - на окупованих територіях знову палають ворожі склади. Це може уповільнити наступ на Лисичанськ. Навколо Лисичанська постійно точаться бої”, - наголосив Сергій Гайдай.

Він також додав, що в місті відбувається “тиха” евакуація. У той же час доставка гумвантажів ускладнена.

Нагадаємо, що окупанти призначили дату проведення псевдореферендуму про анексію Донецької області.

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