Гайдай заявив, що в "ЛНР" не залишилося чоловіків: когось схопили, а хтось ховається від війни

Гайдай заявив, що в "ЛНР" не залишилося чоловіків: когось схопили, а хтось ховається від війни

В "республіці" триває друга хвиля мобілізації.

У "Луганській народній республіці" не залишилося чоловіків, а деякі ховаються, аби їх не забрали на війну.

Про це повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай в інтерв'ю "Українській правді".

“Частину вже схопили, частина ховається, щоб не йти на війну з Україну, бо вони бачать, скільки КАМАЗів трупів привозять. Їх реально КАМАЗами вивозять. Кожна атака щоночі на нашій позиції – це 20-30-40 трупів. Там жахлива ситуація”, - повідомив він.

Наразі на окупованій території Луганщини розпочалася друга хвиля мобілізації, під час якої забирають до війська навіть студентів останніх курсів.

“Реально, у них так і побудований наступ. Спочатку гарматне м'ясо – свіжомобілізовані, які нічого не розуміють у військовій справі. Другим ешелоном йдуть "ЛНРівці" та кадировці. Третіми, так би мовити, на конях у парадній формі, вже йдуть російські солдати”, - наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, Російська Федерація мобілізує з ОРДЛО осіб, які не підлягають призову, інваліди дитинства і співробітники "стратегічних підприємств". Зазначається, аби підвищити ефективність мобілізації, співробітникам автоінспекцій так званої "ЛНР" дозволили видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ.

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