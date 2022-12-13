Газ, імпорт електрики та обладнання: Зеленський розповів, що потрібно Україні аби пережити зиму

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі потрібно Україні аби пережити зиму на тлі постійних ракетних атак РФ.

Про це він заявив 13 грудня під час виступу на Міжнародній конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається в Парижі.

"Лише на поверхневе швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб'єктів потрібно щонайменше 1,5 мільярда євро. Щоразу після кожного російського удару ми стараємося відновити технічну можливість генерувати і постачати електрику. Але, все одно, щодобово нашим енергетикам доводиться відключати мільйони і мільйони українців від електрики через дефіцит в енергосистемі. Просто зараз (ред. - 10:50 13 грудня) близько 12 мільйонів людей майже в усіх областях і у столиці відключені від світла. На жаль, це типова для нас ситуація. Більше того, Україна щодня чекає нових російських ударів, які можуть екстремально збільшити кількість відключень", – заявив Зеленський.

Саме тому, за його словами, генератори та джерела безперебійного живлення стали в Україні такою ж необхідністю, як і бронетехніка та бронежилети. Тому, як наголосив Зеленський, ключове завдання – зберегти основну енергосистему України та гарантувати їй стабільну роботу, попри будь-які російські намагання зробити Україну найтемнішим місцем в Європі.

Для того, щоб цього не сталося і Україна пережила зиму, за словами президента, потрібно:

декілька категорій обладнання: трансформатори, устаткування для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки;

як мінімум до завершення опалювального сезону – аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми, тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну. Обсяг – до 2 гігават. Для цього необхідно рішення Євромережі операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність;

більше газу, оскільки через руйнацію електростанцій, Україна використовує його більше, ніж раніше, а тому треба підтримка для закупівлі орієнтовно 2 мільярдів кубометрів газу;

направити спецмісії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України, від яких прямо залежить стабільність всього нашого регіону.

Енергетичний терор України

Нагадаємо, раніше влада попередила українців про те, що ця зима буде дуже складною через енергетичний терор РФ, яка від жовтня час від часу завдає масовані ракетні удари по інфраструктурних енергетичних об'єктах майже у всіх регіонах України.

Через ці атаки в Україні склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням. Більше того, ворожий обстріл 23 листопада також зупинив українські АЕС, які е є головними генераторами електрики в державі.

Варто також зазначити, що РФ і надалі планує завдавати удари по Україні. Ціль у ворога незмінна - об'єкти енергетики.

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