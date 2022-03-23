Газ у Європі здорожчав на 10% після рішення РФ перевести в рублі оплату постачання

Газ у Європі здорожчав на 10% після рішення РФ перевести в рублі оплату постачання

Спотова ціна газу в Європі зросла.

Спотова ціна газу в Європі підскочила на 10% на оголошенні рішення Росії перевести оплату експорту газу в рублі.

Про це пише "Інтерфакс Україна".

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Зростання щодо закриття попереднього дня становило понад 25%. Ціна найближчого (квітневого) фʼючерсу на біржі ICE Futures злетіла до $1359 за тисячу кубометрів із рівня приблизно $1240. На день раніше торги газом на спотовому ринку завершилися на рівні $1077.

Президент Росії Володимир Путін заявив про прийняте рішення зобовʼязати покупців газу з недружніх країн купувати рублі на російському ринку та платити за постачання газу в російських рублях.

"І США, і ЄС оголосили в принципі дефолт за своїми зобов'язаннями перед Росією. І тепер у світі кожен знає, що зобов'язання у доларах і євро можуть бути невиконані. Абсолютно очевидно, що у зв'язку з цим постачати і в ЄС, і в США і отримувати оплату у доларах, євро не має для нас жодного сенсу”, — сказав Путін.

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