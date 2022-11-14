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Газманов зганьбився з поїздкою до Херсона: у соцмережах висміяли прихильника Путіна

Автор
Павло ЗаяцПавло Заяц
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Газманов зганьбився з поїздкою до Херсона: у соцмережах висміяли прихильника Путіна

Фото: dan-news.info

Співак вигадав дивну причину скасування гастролів у деокупованому місті.

Російський співак, відомий прихильник Володимира Путіна Олег Газманов планував приїхати в окупований Херсон з концертом "Росія тут назавжди", але його планам завадили Збройні сили України.

Виступ артиста був запланований на 13 листопада, однак за два дні до цього ЗСУ підняли над Херсоном прапор України.

Водночас, у своєму Twitter Газманов оголосив, що причиною скасування концерту є поганий продаж квитків:

"На жаль, друзі!... З жалем повідомляю, що запланований на 13 листопада концерт у Херсоні не відбудеться... Як щойно повідомив мій арт-директор, через поганий продаж квитків. Таке в мене вперше. Чому квитки продаються погано, він наразі з'ясовує. Я розумію ваше розчарування. Ще раз вибачте..."

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У Мережі активно обговорюють ситуацію з російським співаком. Хтось припускає, що Газманов скасував концерт, тому що "до нього в Херсоні побував Кобзон", інші пригадують співаку концерт у Харківській області, який не відбувся через контрнаступ ЗСУ. ТСН.ua зібрав реакцію соцмереж.

Нагадаємо, ще в березні український суд заочно заарештував та оголосив у міжнародний розшук російського виконавця Олега Газманова, який підтримує війну Росії проти України. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.

Газманов неодноразово їздив на гастролі на тимчасово окуповані українські території, зокрема виступав у Донецьку, Луганську і в Криму.

Співак відзначився участю у московських мітингах-концертах з нагоди анексії Криму.

Газманов також внесений до "чорних списків" у странах Балтії, які відмовляли шанувальнику Путіна у в'їзді.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3694
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