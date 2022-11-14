Газманов зганьбився з поїздкою до Херсона: у соцмережах висміяли прихильника Путіна

Російський співак, відомий прихильник Володимира Путіна Олег Газманов планував приїхати в окупований Херсон з концертом "Росія тут назавжди", але його планам завадили Збройні сили України.

Виступ артиста був запланований на 13 листопада, однак за два дні до цього ЗСУ підняли над Херсоном прапор України.

Водночас, у своєму Twitter Газманов оголосив, що причиною скасування концерту є поганий продаж квитків:

"На жаль, друзі!... З жалем повідомляю, що запланований на 13 листопада концерт у Херсоні не відбудеться... Як щойно повідомив мій арт-директор, через поганий продаж квитків. Таке в мене вперше. Чому квитки продаються погано, він наразі з'ясовує. Я розумію ваше розчарування. Ще раз вибачте..."

У Мережі активно обговорюють ситуацію з російським співаком. Хтось припускає, що Газманов скасував концерт, тому що "до нього в Херсоні побував Кобзон", інші пригадують співаку концерт у Харківській області, який не відбувся через контрнаступ ЗСУ. ТСН.ua зібрав реакцію соцмереж.

Газманов, ну навіщо ж відміняти? Приїжджай в Херсон, тут тебе радо приймуть pic.twitter.com/1AQszn45wU — IgoR ꑭ BliStiv (@Blignik) November 13, 2022

Ну все, є таки справжній новий дід Ванга, він же Олег Газманов. Тільки сказав про виступи на Харківщині - її звільнили. Тільки сказав, що їде в Херсон - його звільнили. Нехай би вже оприлюднив свій розклад концертів на окупованих територіях України. — N_А (@NN26794804) November 14, 2022

Газманов запланировал концерт в Изюме - ЗСУ вернули Изюм-концерт отменился)). Запланировал концерт в Херсоне - ЗСУ вернули Херсон-концерта не будет. Нужно срочно организовать тур Газманова! В Энергодаре, Мелитополе, Донецке, Северодонецке, Ялте и Севастополе! — OomerSan (@san_oomer) November 12, 2022

газманов відмінив концерт для цапів в Херсоні тому, що кабзон виступив швидше) — Yuri (@Yuri57048376) November 13, 2022

Кто там волновался и разочаровался??? Кто эти два человека? Сам Газманов и его пиар менеджер? pic.twitter.com/0VVbS0o1Kn — Ваша Таня громко в Ах*е (@WowHotShots) November 12, 2022

Газманов отменил концерты в Херсоне. Странно, именно теперь его ждут там с ещё большим нетерпением. — Сталкер (@ValBodin) November 12, 2022

Газманов для рсні не просто єсаул, а вершник апокаліпсиса. https://t.co/M0zaAmiLHL — Oleg Helgiv (@Helg40498291) November 14, 2022

Скоро появится новая версия - "мы вторглись в Херсон, чтобы Газманов мог там выступить со своим концертом. Гойда, братья" — ❌Don't Fuck With Ukraine❌ (@AcA3yYPmtWoaA6v) November 13, 2022

Нагадаємо, ще в березні український суд заочно заарештував та оголосив у міжнародний розшук російського виконавця Олега Газманова, який підтримує війну Росії проти України. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.

Газманов неодноразово їздив на гастролі на тимчасово окуповані українські території, зокрема виступав у Донецьку, Луганську і в Криму.

Співак відзначився участю у московських мітингах-концертах з нагоди анексії Криму.

Газманов також внесений до "чорних списків" у странах Балтії, які відмовляли шанувальнику Путіна у в'їзді.

Читайте також: