Газова війна Путіна: Росія прагне вчергове розколоти ЄС, проте отримає повне ембарго на свої енергоресурси ще швидше

Путін почав газову війну проти Європи. Росія вже зупинила постачання газу до Польщі та Болгарії. Все через те, що вони відмовилися платити Кремлю в рублях.

На черзі Австрія, яка начебто теж відмовилася платити в рублях, але щодо неї "Газпром" не оголошував про припинення поставок. А от Угорщина вже погодилася на запропоновану Москвою схему: європейські нафтогазові компанії мають відкривати спеціальні рахунки у "Газпромбанку", за сплачені євро та долари за газ будуть конвертуватися у рублі.

У Єврокомісії вже назвали цю кремлівську схему порушенням санкцій. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, чинні контракти з "Газпромом" передбачають чітку оплату у доларах або євро - не в рублях. Тому, за її словами, для тих компаній, які приймуть російську схему і підуть на це, є високий ризик потрапити під санкції.

Тим часом глава російської Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що рішення про припинення поставок газу до Польщі та Болгарії було правильним і те саме треба зробити з іншими "недружніми" країнами. У російському списку таких держав 21. За інформацією російських ЗМІ, начебто погодилися на російську схем конвертації валюти на спецрахунках у російському "Газпромбанку" 10 європейських компаній. Проте жодних офіційних підтверджень цьому досі немає.

ЄС готує спільну відповідь на газовий шантаж

Польський прем’єр Матеуш Моравецький впевнений, що країна здатна вже зараз повністю відмовитися від російського газу, хоча планувала зробити це до кінця 2022 року, оскільки добігає кінця їхній довгостроковий контракт із "Газпромом".

"Нагадаю, що у нас є інтерконектори до Німеччини та Чехії, а також наш газовий термінал у Свіноуйсьце, який може приймати ще більші обсяги скрапленого газу" - заявив Моравецький.

Такої самої думки дотримується і прем’єр Болгарії Кирил Петков. За його словами, країну не застало зненацька рішення Росії зупинити постачання газу через відмову платити в рублях. Дії "Газпрому", за його словами, є грубим порушенням контракту і шантажем. Болгарія вже отримала гарантії від Греції, що вже найближчим часом запрацює їхній спільний другий електричний інтерконектор.

ЄС також готує спільну відповідь на газовий шантаж з боку Росії. В Єврокомісії нагадали, що мають давно розроблені заздалегідь плани на випадок непередбачених обставин саме для такого сценарію. В Європарламенті натомість закликають до запровадження повного ембарго на постачання російських енергоресурсів до ЄС.

Росія піднімає ставки

За словами експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріана Прокіпа, рішення Росії щодо припинення постачання газу до Польщі та Болгарії - це більше підняття ставок.

По-перше, ще у вівторок 26 квітня зранку вже була інформація, що Польща накладає санкції на "Газпром", а ввечері - що росіяни припиняють поставки газу до Польщі. Тому ці події можуть бути пов’язані. Крім того, поляки і на російських олігархів наклали санкції, а на їхнє вугілля (щодо припинення постачань від серпня - ред.) - ще раніше.

По-друге, поляки в принципі оголошували, що вони планували з 2023 року припинити імпорт російського газу. Але потім сказали, що зроблять це раніше - вже цього року. І точно така сама історія з болгарами, які сказали, що їхній контракт з "Газпромом", який закінчується влітку цього року, вони не будуть продовжувати.

"Якщо зараз росіяни взагалі припинять поставки, це для європейських компаній пряма дорога в арбітраж, бо це є порушенням договору. І після цього росіяни мають активно відгребти включно з арештом їхньої власності на території Європи чи ще десь, якщо вони скажімо будуть відмовлятися від своїх контрактних зобов’язань (приймати оплату за їхній газ у доларах або євро - ред.)", - каже ТСН.ua Адріан Прокіп.

Проте, за його словами, у росіян будуть ще більші проблеми в той час, коли європейські країни одна за одною заявляють про тимчасове повернення до вугілля та роботи АЕС. Крім, звичайно, німців. Вони досі мовчать.

"У росіян виявиться величезний профіцит газу. Їм просто не буде де його зберігати. Фізично вони не зможуть перекинути ці обсяги на Азію і почнуть його просто спалювати в повітря, або будуть палити і паралельно консервувати скважини. Але потім їх буде важко розконсервувати. Тобто, у них з'явиться багато технічних проблем. Плюс у них з’явиться проблеми з грошовим потоком. До того ж, це мало би поставити остаточну крапку для європейців, що до повної відмови від російського газу треба рухатися швидше", - підсумовує Адріан Прокіп.

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