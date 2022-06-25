"Газові вишки – це лише початок": в окупованому Криму розклеюють листівки із попередженням

У Криму поширюють листівки із зображенням незаконного Керченського мосту.
На території тимчасово окупованого Криму поширюють саморобні постери з зображенням Керченського мосту та написом "Газові вишки – це лише початок".
Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.
"В окупованому Криму активно поширюють саморобні постери у додаток до листівок із цитатами Президента України Володимира Зеленського та наголошенням, що Крим – це Україна, про які ми писали минулого тижня", - йдеться у повідомленні.
Також з’явились зображення незаконного Керченського мосту з написом "Газові вишки – це лише початок" і повідомлення окупантам, що кримчани очікують на контрнаступ ЗСУ.
Найбільше таких плакатів помічено в містах Алушта, Сімферополь і Керч.
Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли про деталі удару по "вишках Бойка".
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