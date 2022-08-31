Газовий шантаж Європи: Путін домагається бунтів і зниження підтримки для України

Росія зупинила "Північний потік", фактично демонструючи Європі повну готовність радше спалювати газ на мільйони доларів щодня, але не давати його навіть тим країнам, які досі від нього залежні.

Про російський газовий зашморг говорили роками на енергетичних конференціях, самітах і в кулуарах, та зараз порожня труба «Північного потоку» без жодних технічних причин, викликає реальні проблеми, йдеться в ТСН.

«Ми не розуміємо, в чому технічна потреба для цих російських профілактичних робіт», - зазначає голова державного енергорегулятора Клаус Мюллер.

Лише за кілька годин до того, як зупинити прокачку до Німеччини, Росія оголошує: від завтра припиняє постачати газ французам через проблеми з виплатою, це ж пов’язано із санкціями. Тож одразу дві країни залишилися без газу і це при тому, що Німеччина розраховувала на поставки з Франції. «Зараз все ще літо і дуже тепло. Питання в тому, чи говоримо ми про три дні зупинки газопостачання, чи потім Росія ухвалить інше рішення», - зазначає Мюллер.

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Негайний пошук інших партнерів, перехід на альтернативні джерела енергії, спільні рішення заради порятунку демократії. Про це говорять на копенгагенському енергетичному саміті. «Справжня ціна за дешевий газ, дешеву електроенергію - це кров України. Росія оплела частину Європи павутинням енергозалежності. Ми маємо спільно знайти рішення, аби протидіяти цьому нападу, бо політика Кремля зараз - нападати на Євросоюз», - каже голова уряду Польщі Матеуш Моравецький.

Газова залежність Європи від Росії це ще й газова залежність... Росії від Європи, адже караючи європейців зупинкою постачання, Росія втрачає найбільших покупців. Утім, поки, що стратегія Кремля має мало спільного з фінансовою вигодою. Згадаємо лише, що повномасштабне вторгнення до України Путін оголосив за лічені дні до того, як європейці мали запустити «Північний потік-2», ще сильніше прив’язуючи себе до російського газового крану.

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Тепер друга труба, на яку Росія витратила понад 10 мільярдів доларів, заморожена - довічно. Непроданий газ із першої щоденно доводиться спалювати. «Росія використовує енергоносії як знаряддя, як зброю, аби тиснути на наших громадян. Енергетичниа криза демонструє, що Європі потрібна стратегічна автономія в енергопостачанні. Ми не можемо розраховувати на авторитарні країни, як на партнерів, що постачають життєво необхідні для безпеки наших держав ресурси», - стверджує голова уряду Фінляндії Санна Марін.

Проблема Євросоюзу в тому, що бюрократія працює повільно, тому всі заклики до швидких пошуків інших рішень - насправді означають місяці кропіткої праці чиновників. В разі швидкого осіннього похолодання ціни різко виростуть, це може призвести до бурхливих протестів, а відтак сумнівів, чи доцільно і надалі підтримувати Україну. Саме на це Путін і розраховує, на підбурення протестних настроїв його спецслужби працюватимуть невтомно.

Але поки що Європа виграла собі час: після заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що європейські газосховища заповнені на 80 відсотків, ціни на газ ненадовго упали.

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