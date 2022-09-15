Газу немає місяцями, людей виганяють з дому: на Херсонщині розповіли, як окупанти тероризують місцевих

В тимчасово захоплених росіянами населених пунктах Херсонщини відсутні хліб, газо- та електропостачання.

Про це розповів голова Бериславської районної ради Херсонської області Дмитро Сивченко під час онлайн-брифінгу.

За його інформацією, світло періодично з'являється, але на більшій частині окупованої території воно відсутнє. Газу немає вже три місяці. Зв'язок відсутній ще від початку війни.

"Гривня ще переважає, там можна купити товари, які завозяться, а завозяться тільки з Херсона. Частина лікарів ще залишилась, хоча частина вже виїхала. Інше нічого, на жаль, не працює", - сказав Сивченко.

Більша частина району, за його словами, перебуває все ще під російською окупацією. Але ЗСУ вже звільнили частину громади. Наразі до цих сіл вже повертаються люди.

"Вони починають ремонтувати свої пошкоджені будинки, незважаючи на те, що ще є періодичні обстріли зі сторони окупантів. Але наші люди незламні. Вони вже будують і готуються до зими", - сказав Сивченко.

Також посадовець розповів про знущання окупантів, про які він дізнався від одного із місцевих лікарів.

"Він мені розповів, що окупанти на днях прийшли до лікарні. Зламали усі двері. Зламали сейфи, де мали зберігатися наркотичні засоби, але їх там не було... (Окупанти) грабують магазини, грабують будинки. Виганяють людей з дому. Такі безчинства відбуваються по всій громаді, у всьому нашому районі", - наголосив Сивченко.

Нагадаємо, експерт назвав причини, чому окупанти втечуть із Херсона.

Тим часом в Генштабі показали трофеї, які "презентували" ЗСУ російські окупанти.

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