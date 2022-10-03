Гелікоптер Ка-52, 40 окупантів та танки: в ОК "Південь" розповіли про успіхи на Херсонщині

Підрозділи Сил оборони півдня продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Авіація ЗСУ завдала сім ударів по противнику. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 340 вогневих завдань. Знищили 40 військовослужбовців РФ, два танки, сім одиниць автомобільної та броньованої техніки", — повідомив Назаров.

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Також минулої доби протиповітряна оборона ЗСУ збила ударний гелікоптер Ка-52 у Бериславському районі Херсонської області.

Раніше стало відомо, що військові 129-ї бригади територіальної оборони ЗСУ звільнили населені пункти Миролюбівка та Архангельске на Херсонщині. Також ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Херсонщині - село Золота Балка.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у перспективі контратакувальні дії українських військових підрозділів на херсонському напрямку можуть призвести до швидкого та масштабного звільнення території.

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