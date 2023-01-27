Гелікоптер, ППО та понад 850 російських солдатів: Генштаб розповів про нові трати РФ

Загальні бойові втрати Росії на ранок 27 січня становлять понад 124 710 осіб.
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще понад 850 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу близько 124710 (+850) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3182 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 6340 (+6)
- артилерійських систем – 2180 (+11)
- РСЗВ – 452
- засоби ППО ‒ 221 (+1)
- літаків – 292
- гелікоптерів – 283
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33)
- крилаті ракети ‒ 796 (+47
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15)
- спеціальна техніка ‒ 199 (+4)
Нагадаємо, 26 січня ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували ще 780 окупантів.
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