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Гелікоптер, ППО та понад 850 російських солдатів: Генштаб розповів про нові трати РФ

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Гелікоптер, ППО та понад 850 російських солдатів: Генштаб розповів про нові трати РФ

Фото: Associated Press

Загальні бойові втрати Росії на ранок 27 січня становлять понад 124 710 осіб.

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще понад 850 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.01.23 орієнтовно склали: 

  • особового складу  близько 124710 (+850) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 3182 (+7) 
  • бойових броньованих машин ‒ 6340 (+6)  
  • артилерійських систем – 2180 (+11)  
  • РСЗВ  – 452 
  • засоби ППО  ‒ 221 (+1) 
  • літаків – 292
  • гелікоптерів  – 283
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1941 (+33)
  • крилаті ракети  ‒ 796 (+47
  • кораблі/катери ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15) 
  • спеціальна техніка  ‒ 199 (+4)

Нагадаємо, 26 січня ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували ще 780 окупантів.

Зведення Генштабу ЗСУ на ранок 22 січня: Бахмут тримається

Зведення Генштабу ЗСУ на ранок 22 січня: Бахмут тримається

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Дата публікації
Перегляди
1142
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