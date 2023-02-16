Гелікоптер, танки та майже 700 росіян: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Російські загарбники зазнають шалених втрат.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 16 лютого становлять понад 140 тисяч осіб. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 690 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 140 460 (+690)
- танків ‒ 3296 (+6)
- бойових броньованих машин - 6517 (+10)
- артилерійських систем - 2306 (+3)
- РСЗВ - 466 (+0)
- засоби ППО - 239 (+3)
- літаків - 298 (+0)
- гелікоптерів - 287 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1)
- крилаті ракети - 857
- кораблі /катери - 18
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6)
- спеціальна техніка - 219
Раніше Генштаб повідомив, що протягом доби противник завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли зі РСЗВ.
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