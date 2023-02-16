Гелікоптер, танки та майже 700 росіян: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Загальні бойові втрати Росії на ранок 16 лютого становлять понад 140 тисяч осіб. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 690 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 140 460 (+690)

танків ‒ 3296 (+6)

бойових броньованих машин - 6517 (+10)

артилерійських систем - 2306 (+3)

РСЗВ - 466 (+0)

засоби ППО - 239 (+3)

літаків - 298 (+0)

гелікоптерів - 287 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1)

крилаті ракети - 857

кораблі /катери - 18

автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6)

спеціальна техніка - 219

Раніше Генштаб повідомив, що протягом доби противник завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли зі РСЗВ.

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