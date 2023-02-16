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Гелікоптер, танки та майже 700 росіян: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Гелікоптер, танки та майже 700 росіян: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Фото: Associated Press

Російські загарбники зазнають шалених втрат.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 16 лютого становлять понад 140 тисяч осіб. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 690 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 140 460 (+690) 
  • танків ‒ 3296 (+6) 
  • бойових броньованих машин - 6517 (+10) 
  • артилерійських систем - 2306 (+3) 
  • РСЗВ - 466 (+0)
  • засоби ППО - 239 (+3) 
  • літаків - 298 (+0) 
  • гелікоптерів - 287 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1)
  • крилаті ракети - 857 
  • кораблі /катери - 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6) 
  • спеціальна техніка - 219

Раніше Генштаб повідомив, що протягом доби противник завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли зі РСЗВ.

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