Гелікоптери ЗСУ обладнають найсучаснішою системою AMPS: для чого вона потрібна і як працює

Українські гелікоптери збираються обладнати найсучаснішою системою AMPS, яка призначена для самозахисту та виявлення ворожих пусків ракет.

Про це повідомляє компанія-постачальник Hensoldt.

"З постачанням AMPS ми забезпечимо підвищення обороноздатності українських гелікоптерів. Інтегруючись до цієї платформи вперше, ми захистимо екіпажі від широкого спектру загроз, особливо від ракет "земля-повітря" і "повітря-повітря", - розповіла керуюча директорка HENSOLDT Optronics GmbH Таня Альтманн.

Наразі відомо, що Україна замовила 16 таких сенсорних комплексів AMPS. Вартість контракту детально не розголошують, однак становить "двозначне число мільйонів".

Інтеграцією системи займатиметься чеська компанія LOM PRAHA.

Чим корисна AMPS для ЗСУ

Система протиракетного захисту повітряного базування - це гнучка, автономна система самозахисту для вертольотів і літаків. Її модульна конструкція дозволяє легко конфігурувати AMPS відповідно до конкретних оперативних вимог і різних завдань. Частинами сенсорного обладнання "AMPS" є датчик виявлення пуску ракет (MILDS), вдосконалений блок управління і дисплею (ACDU) і система активного підтвердження (MACS), яка визначає дальність і швидкість виявлених ракет і виключає можливість хибних тривог.

Гелікоптери ЗСУ сумісні з AMPS. Завдяки цьому наші льотчики матимуть підвищений захист, оскільки матимуть більше часу, аби зреагувати на загрози.

Нагадаємо, українські льотчики провели масштабні навчання, під час яких відточили навички маневрування у небі та пуски ракет. Упродовж кількох днів вони вправлялися в польотах із бойовою стрільбою. В масштабних тренуваннях на Мі-8 та Мі-24 були задіяні і льотчики, і механіки, і навідники. Основний вид цих тренувань – це наземна підтримка військ та нищення наземних цілей противника.

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