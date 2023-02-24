Генасамблея ООН підтримала резолюцію про вивід російських військ з України: хто виступив проти

ООН знову заявляє про свою вимогу до РФ негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої озброєні сили з території України.

На Ганасамблеї ООН 141 країна закликала Росію припинити бойові дії та вивести війська з України. Водночас 7 країн висловилися проти, ще 32 утрималися.

Про це йдеться у резолюції ООН.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш в четвер засудив російське вторгнення в Україну. Він назвав вчинок Росії образою колективної совісті світу.

У документі резолюції йдеться, що ООН:

Закликає дотримуватися принципів Статуту ООН, які лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого та надійного миру в Україні.

Підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

Знову заявляє про свою вимогу до РФ негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої озброєні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах.

Закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, в тому числі щодо ставлення до військовополонених та захисту цивільного населення.

Наголошує на необхідності утримуватися від того, щоб зазнавали нападів, знищувалися, переміщалися або приходили в непридатність об'єкти, які є необхідними для виживання цивільного населення.

Закликає також до негайного припинення нападів на критично важливу інфраструктуру України та будь-яких навмисних нападів на цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки, школи та лікарні.

ООН також заявляє про необхідність притягнути до відповідальності винних у скоєних на території Україні злочинів шляхом проведення належного, справедливого та незалежного розслідування та реалізації судового переслідування на національному чи міжнародному рівні.

Зазначимо, що резолюцію підтримали 73% країнів-членів НАТО.

Проти резолюції виступили 7 країн. Серед них - Росія, Білорусь, Сирія та Північна Корея.

Натомість Казахстан, Вірменія, Таджикистан (не входить в ЕАЕС) та Киргизстан в четвер знову утрималися, як і в минулі рази.

Прикметно, що 13 країн не голосували взагалі. За словами одного з політичних оглядачів, країни "вийшли на стратегічну перерву на каву". Йдеться, зокрема, про Азербайджан, Туркменістан та Венесуелу.

"Це порушення Статуту ООН та міжнародного права", - заявив Антоніу Гуттеріш на засіданні Генасамблеї. Ескалація конфлікту, за його словами, становить очевидну та реальну небезпеку, а війна "розпалює регіональну нестабільність та глобальну напругу та суперечності, відволікаючи увагу та ресурси від інших криз та нагальних глобальних проблем".

На результати резолюції відреагував президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці Twitter.

I am grateful to all the countries that endorsed the crucial @UN General Assembly resolution "Principles of the Charter of the United Nations that underline the comprehensive, just and lasting peace in Ukraine". 1/2 pic.twitter.com/nFx8OuOMug — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2023

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