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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України

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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України

Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про «спеціальну воєнну операцію» в Україні.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України», яка засуджує вторгнення Росії до України й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

Рішення було ухвалено безпрецедентною кількістю голосів під аплодисменти - «за» проголосувала 141 країна, «проти» - 5, утрималися - 35. Проти проголосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія, пише "Укрінформ".

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Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про «спеціальну воєнну операцію» в Україні, висловлює серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об’єкти, такі як житлові помешкання, школи та лікарні, а також про жертви серед цивільного населення, включаючи жінок, літніх людей, інвалідів та дітей.

«Воєнні дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, які міжнародна спільнота не бачила в Європі десятиліттями», - йдеться в резолюції, і «необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління від лихоліття війни».

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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