Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України

Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про «спеціальну воєнну операцію» в Україні.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України», яка засуджує вторгнення Росії до України й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

Рішення було ухвалено безпрецедентною кількістю голосів під аплодисменти - «за» проголосувала 141 країна, «проти» - 5, утрималися - 35. Проти проголосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія, пише "Укрінформ".

Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про «спеціальну воєнну операцію» в Україні, висловлює серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об’єкти, такі як житлові помешкання, школи та лікарні, а також про жертви серед цивільного населення, включаючи жінок, літніх людей, інвалідів та дітей.

«Воєнні дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, які міжнародна спільнота не бачила в Європі десятиліттями», - йдеться в резолюції, і «необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління від лихоліття війни».