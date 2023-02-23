Генасамблея ООН закликала Росію припинити війну та вивести свої війська з України

Генасамблея ООН 23 лютого закликала Росію припинити війну проти України та вивести свої війська з нашої території.

Про це йдеться в резолюції ООН.

Документ про закінчення війни запропонувала Україна. У ньому закликали Росію припинити війну проти України та вивести окупаційну армію з наших територій. Це рішення також закріплює положення української "формули миру".

За резолюцію проголосували 141 з 193 країн-членів країн, проти — 7 (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі). 32 країни утримались.

Під час засідання білоруси пропонували ухвалити свої зміни до резолюції, зокрема: замінити в тексті резолюції "агресію РФ" на "військові дії в Україні", а також виключити вимогу до Росії негайно вивести свої війська з України. Усі поправки Білорусі були відхилені.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак подякував країнам світу за підтримку України.

Маємо перемогу. Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію до роковин російського вторгнення. Вона закликає рф зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української Формули миру Президента Володимира Зеленського. Серед тих, хто нас підтримав, - провідні держави Близького Сходу. Останніми тижнями я був на постійному зв‘язку з ними. Дуже вдячний всім, хто в річницю неспровокованої російської агресії виступив на боці України. Таких держав - 141", - написав Єрмак.

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Війна Росії проти України

В ніч на 24 лютого 2022 року Росія напала на нашу державу. Зранку російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції". Метою, яку озвучив диктатор, була "демілітаризація та денацифікація" України.

Насправді диктатор планував окупувати всю територію України та встановити у нашій державі свій маріонетковий режим. За даними голови ГУР МО Кирила Буданова, гауляйтером України повинен був стати державний зрадник Віктор Янукович.

Проте воїни ЗСУ від перших днів обороняють нашу державу та провели кілька успішних контрнаступів - у північних областях, на Харківському та Херсонському напрямках.

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