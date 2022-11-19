Гендиректор ДТЕК закликав громадян подумати над виїздом з України заради економії електроенергії

Українцям пропонують виїхати з країни на декілька місяців, поки ситуація з енергосистемою стабілізується.

Генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко закликав ромадян подумати над виїздом з України заради економії електроенергії та створення умов для стабілізації енергосистеми.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

"Якщо вони (українці, - ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", - заявив гендиректор ДТЕК.

Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують поранених солдатів ЗСУ.

Відключення електроенергії – як заплановані, так і аварійні – стали звичним явищем у багатьох містах України, оскільки Росія регулярно завдає хвилі ракетних ударів по частинах енергетичної інфраструктури.

Тімченко наголосив, що енергосистема стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є ключовим для її функціонування.

Пошкоджена енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому будь-який спосіб скорочення споживання, включаючи виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні виграти війну проти Росії, пояснив гендиректор ДТЕК.

Масована ракетна атака на об'єкти енергосистеми України 15 листопада

15 листопада Росія здійснили масовану ракетну атаку по містам України, зокрема, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури. Після атак почали застосовувати позапланові графіки відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми.

У четвер, 17 листопада, у столиці зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії – він становив понад 500 МВт за звичайного споживання понад 1000 МВт.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку через атаки армії РФ.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що повне відключення електроенергії в Києві можливе, проте не триватиме надто довго.

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