Гендиректор МАГАТЕ планує відвідати Москву та Київ для обговорення ситуації на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір наступного тижня відвідати Україну та РФ.
Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує візит до Києва та Москви. Головна мета візиту - створення безпекової зони навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Reuters.
"Генеральний директор Гроссі продовжує вести консультації та докладати інших зусиль, спрямованих на узгодження та створення у найкоротші терміни зони фізичної та технічної безпеки навколо ЗАЕС. Очікується, що він відвідає Київ та Москву наступного тижня", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, російські окупанти 30 вересня затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. МАГАТЕ звернулося до російської влади з проханням надати роз'яснення у зв'язку з повідомленнями про затримання гендиректора.
У Британії відреагували на викрадення Мурашова та назвали такі дії російських окупантів злочином і наголосили, що Росія підриває безпечне управління станцією.
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