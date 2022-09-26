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Гендиректор МАГАТЕ розпочав переговори про створення безпекової зони навколо ЗАЕС

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Гендиректор МАГАТЕ розпочав переговори про створення безпекової зони навколо ЗАЕС

Фото: Associated Press

Пріоритетом агентства залишається робота із забезпечення безпеки ядерних об’єктів України.

Цього тижня в рамках 66-ї щорічної сесії МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.  

Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі у Twitter.

"Цього разу в центрі уваги МАГАТЕ буде ситуація на Запорізькій АЕС, а пріоритетом залишається робота із забезпечення безпеки ядерних об’єктів України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС може збільшитися кількість представників МАГАТЕ.

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