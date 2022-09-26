Гендиректор МАГАТЕ розпочав переговори про створення безпекової зони навколо ЗАЕС

Цього тижня в рамках 66-ї щорічної сесії МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі у Twitter.

"Цього разу в центрі уваги МАГАТЕ буде ситуація на Запорізькій АЕС, а пріоритетом залишається робота із забезпечення безпеки ядерних об’єктів України", - йдеться у повідомленні.

Kicked off #IAEAGC week meeting w/ @StateDept @UnderSecT @Jenkinsbd. Urgent establishment of Nuclear Safety and Security Protection Zone at #Zaporizhzhya NPP in focus.

Work to keep Ukraine's nuclear sites safe and secure remains priority and #US support is highly appreciated. pic.twitter.com/zfN1j2mtqD — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 26, 2022

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС може збільшитися кількість представників МАГАТЕ.

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