Гендиректор МАГАТЕ їде до РФ для обговорення безпеки ЗАЕС: чи буде зустріч із Путіним

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі поїде до РФ для обговорення створення безпекової зони навколо тимчасово незаконно захопленої росіянами Запорізької АЕС.

Таку заяву зробив постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

"Консультації з Рафаелем Гроссі відбудуться в Москві вже завтра, і будуть ці консультації присвячені питанню, або, точніше, ініціативі гендиректора щодо створення зони ядерної та фізичної ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції", - повідомив він.

За даними Reuters, що диктатор РФ Путін не планує проводити переговори з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час його візиту. Як повідомляють пропагандисти, говоритиме Гроссі з представниками МЗС РФ, Росгвардії, "Росатому" та Ростехнагляду.

Россі наразі про свій візит у соцмережах не повідомляв.

Сам Рафаель Гроссі нещодавно заявив, що російські окупаційні війська найближчим часом можуть залишити територію Запорізької атомної електростанції. За його словами, це стане одним із обов'язкових пунктів угоди між Києвом та Москвою.

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що росіяни можуть покинути Запорізьку АЕС та місто Енергодар, видавши це за "жест доброї волі".

Голова МАГАТЕ також заявляє про намір направити постійні місії на всі атомні станції в Україні. Він каже, що це необхідно для захисту української енергетичної інфраструктури.

До слова, окупаційні війська РФ у березні захопили Енергодар Запорізької області й обстріляли ЗАЕС. Росіяни стягнули туди свою техніку й розмістили в машинній залі енергоблока АЕС вибухівку та зброю. Відтоді РФ шантажує світ і загрожує людству катастрофою.

25 серпня уперше в історії через цинічні атаки армії Путіна на ЗАЕС сталося її повне відключення від енергомережі. На щастя, наслідків вдалося уникнути.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, наразі на території Запорізької АЕС перебувають близько 500 озброєних російських окупантів.

Читайте також: