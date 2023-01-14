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Гендиректор YASNO оприлюднив фото наслідків обстрілу однієї ТЕС

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Гендиректор YASNO оприлюднив фото наслідків обстрілу однієї ТЕС

Фото: facebook.com / Сергій Коваленко

Наразі застосовані екстрені відключення, зазначив Сергій Коваленко.

У суботу, 14 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні та пошкодили одну з теплових електростанції.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook. Також він показав фото влучання в одну з ТЕС.

"Ви самі все бачите та чуєте. Є влучання в генераційні та мережеві об’єкти… Наразі застосовані екстрені відключення", - зазначив він.

Коваленко закликав українців дочекатись новин від відповідних служб.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру 14 січня кількість постраждалих зросла до майже 60 осіб, серед яких є 12 дітей.

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Дата публікації
Перегляди
759
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