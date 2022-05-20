Генерал Алєксєєв керує російською розвідкою в Україні: він жорстокий спецназівець

Російський генерал-лейтенант, перший заступник начальника ГРУ Володимир Алєксєєв, який відповідає за військову розвідку в Україні - це представник дуже специфічної категорії військових розвідників.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів журналіст-розслідувач, головний редактор сайту Agentura.ru Андрій Солдатов.

За його словами, військовий злочинець Алєксєєв, який до того ж родом із України, взагалі не такий, якими зазвичай уявляють військових розвідників.

"Він не починав десь військовим аташе, у якомусь посольстві - радянському чи російському, десь у західній Європі чи США. Він спецназівець, закінчив Рязанське десантне училище", - розповів Солдатов.

У цьому училищі також є факультет спеціальної розвідки, який готує офіцерів для спецпідрозділів. Солдатов зазначив, що вони і стали новим обличчям ГРУ.

"Чому це сталося, досить добре відомо. Ще за попередника Сергія Шойгу, Анатолія Сердюкова, відбулися масштабні скорочення в ГРУ. Навіть тинялася ідея про те, щоб перепідпорядкувати ГРУ міністру, а не Генштабу. Їх досить серйозно принизили. Саме тоді вони втратили знамениту літеру "р", і замість ГРУ стали просто ГУ – Головним управлінням генерального штабу. Тоді вивели з їхнього підпорядкування бригади спецназу. Неприємний був для них період життя.

Потім приходить на посаду міністра Сергій Шойгу, який вирішив, що треба навпаки – повернути ГРУ усі повноваження та розширити цю структуру. І постало питання, де брати нові кадри", - пояснив журналіст.

Він підкреслив, що їх неможливо просто набрати, наприклад, із військово-дипломатичної академії. Тому почали набирати зі спецназу. Мовляв, спецназівці "хоч щось розуміють у розвідці".

"І так, власне, обличчя ГРУ почало змінюватися. І після цього ГРУ стало відрізнятися таким авантюризмом, жорстокістю, і пішли всі операції з отруєння Скрипаля і так далі. Ось Алєксєєв - він із цього покоління. Він це добре розуміє. Він сам займався 14-м управлінням ГРУ, яке відповідає за спеціальну розвідку. Його характер - це його уявлення про те, як має діяти військова розвідка", - додав Солдатов.

Нагадаємо, в Україні розпочинаються судові процеси проти воєнних злочинців та зрадників. Про перші справи розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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