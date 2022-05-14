Генерал армії США пояснив, як Україна може уникнути сценарію тривалої війни

Генерал армії США заявив, що Україна зможе уникнути затягування війни, якщо в неї буде бойова спроможність.
Україна зможе уникнути сценарію тривалої війни, якщо матиме достатньо зброї.
Про це заявив чотиризірковий генерал армії США, Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму, пише "Укрінформ".
"Якщо в України буде бойова спроможність відкинути російські війська на Донбасі, розрізати поступово їхні сили в Херсоні, в Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і йти у двох напрямках, і на сході, і на півдні, і розрізати їхні війська", - зазначив він.
Крім того, за його словами, треба отримати мобільні засоби захисту, і тоді закрити ці котли чи оточення у двох місцях. А для цього потрібні і танки, і РСЗВ, і гелікоптери, і літаки, такі як Су, як F-16 і т.д. І для цього потрібні належні логістичні спроможності та відповідні дані розвідки.
"Якщо Україна має високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, отримає належне обладнання, озброєння і техніку, і в тому числі і Міг-35, інші види гелікоптерів і літаків від країн-друзів, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни", - певен Кларк.
На його думку, Росія не має уявлення про те, що відбудеться, якщо швидко діяти.
Своєю чергою начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що війна з Росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця 2022 року. За його словами, в Росії вже триває переворот з метою усунення президента Володимира Путіна.
Читайте також: