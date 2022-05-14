Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Генерал армії США пояснив, як Україна може уникнути сценарію тривалої війни

Дата публікації
Перегляди
4702
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Генерал армії США пояснив, як Україна може уникнути сценарію тривалої війни

Фото: Getty Images

Генерал армії США заявив, що Україна зможе уникнути затягування війни, якщо в неї буде бойова спроможність.

Україна зможе уникнути сценарію тривалої війни, якщо матиме достатньо зброї.

Про це заявив чотиризірковий генерал армії США, Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму, пише "Укрінформ".

"Якщо в України буде бойова спроможність відкинути російські війська на Донбасі, розрізати поступово їхні сили в Херсоні, в Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і йти у двох напрямках, і на сході, і на півдні, і розрізати їхні війська", - зазначив він.

Крім того, за його словами, треба отримати мобільні засоби захисту, і тоді закрити ці котли чи оточення у двох місцях. А для цього потрібні і танки, і РСЗВ, і гелікоптери, і літаки, такі як Су, як F-16 і т.д. І для цього потрібні належні логістичні спроможності та відповідні дані розвідки.

"Якщо Україна має високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, отримає належне обладнання, озброєння і техніку, і в тому числі і Міг-35, інші види гелікоптерів і літаків від країн-друзів, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни", - певен Кларк.

На його думку, Росія не має уявлення про те, що відбудеться, якщо швидко діяти. 

Своєю чергою начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що війна з Росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця 2022 року. За його словами, в Росії вже триває переворот з метою усунення президента Володимира Путіна.

Брелоки з уламків літака: київські волонтери розпродають брухт, що по собі лишають росіяни

Брелоки з уламків літака: київські волонтери розпродають брухт, що по собі лишають росіяни

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація