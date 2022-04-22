Генерал РФ на прізвисько "М’ясник Алеппо", який місяцями атакував Сирію, тими ж методами знищує Україну

Генерал РФ на прізвисько "М’ясник Алеппо", який місяцями атакував Сирію, тими ж методами знищує Україну

У Маріуполі на 53 день облоги щонайменше 20 тисяч вбитих цивільних, зруйновані будинки.

Цивільних, які не можуть виїхати, у розбомбленому місті десятки тисяч без води, їжі та світла, йдеться в ТСН.

Так само на сирійське Алеппо 5 років тому російські бомби падали на сирійські лікарні, школи, ринки, на черги цивільних, що стояли за хлібом. Будівлі нищили артилерією й нескінченними килимовими бомбардуваннями.

До війни Алеппо - було друге за величиною місто Сирії, майже два мільйони мешканців. Під час боїв за Алеппо загинули від двадцяти до 30 тисяч людей, сотні тисяч змушені були покинути свої домівки.

Стратегія ведення військових дій та безжальне знищення цивільних почалося після того, як 2015 року «порядок» в Сирії на боці диктатора Башара аль-Асада взявся наводити Путін. «Те, що Росія чинила в Сирії, важко описати словами — інтенсивні атаки, які винищували цілі райони. Щонайменше 12 літаків одночасно бомбили житлові квартали, а коли закінчували, їм на зміну прилітали інші 12», - зазначав голова сирійської мережі за права людини Фадель Абдул Гані.

Військовою операцією в Сирії керував генера-полковник Олександр Дворніков. Саме його на початку квітня Путін призначив командувати армією у війні проти України. Його називають одним з найдосвідченіших російських генералів та найжорстокіших по відношенню до мирних. Путін дав йому звання героя. Та в усьому світі цього кремлівського героя звуть « м’ясник Алеппо». «Це його ідея було стерти Алеппо з лиця землі. Застосовувати хімічну зброю. Приховували прапор Росії , коли бомбили», - зазначає військовий експерт Олег Жданов.

До призначення Дворніков, був на посаді командувача Південним військовим округом російських збройних сил. «Він здатний гнати війська вперед, не шкодуючи їх. Він цим дуже добре відомий. Навіщо знадобилася людина, яка може гнати війська, не шкодуючи їх? Це означає, що війська почали шкодувати самі себе і знадобився той, хто не жаліє», - розповідає Арестович.

Чому Маріуполь порівнюють із сирійським містом Алеппо

Знищуючи і Алеппо, і Маріуполь російські військові користуються одними й тими ж методами ведення війни.

#1 Облога міст та суцільна дезінформація

Алеппо взяли в облогу й планомірно захоплювали, вулиця за вулицею, протягом шести місяців. Весь цей час місто без води та харчів хаотично бомбили. Те ж саме - в Маріуполі

#2 Атаки на цивільну інфраструктуру

І в Сирії, і в Україні цілі росіян — цивільні об’єкти. За 8 місяців облоги Алеппо — 16 разів атакували лікарні. Від кадрів бомбардування пологового в Маріуполі здригнувся весь світ . У Сирії зафіксували 204 атаки на продуктові ринки. Сирійських дітей бомбардували у школах просто під час навчань. У нас навчальний процес призупинено, але школи та університети нищать російські бомби. Так, 400 людей ховалися у школі мистецтв у Маріуполі, коли на неї скинули бомбу.

#3 Масове використання забороненої зброї

По Алеппо Росія била забороненими вакуумними та касетними бомбами. Той самий почерк в Україні. У Сирії в хід пішла хімічна зброя. Її використання зафіксували і у Маріуполі.

#4 Маніпуляції з гуманітарними коридорами

Це ще один безжальний російський метод. Росіяни погоджують зелені коридори, а потім в останній момент обстрілюють автобуси з дітьми та жінками. Так було в Алеппо, так є в Маріуполі.

Україна закликає світ втрутитися. Київ вимагає від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату «Азовсталь». Там зараз тисяча цивільних, більшість жінки й діти та пів сотні поранених військових. Морпіхи, які обороняються на «Азовсталі» звернулися до світових лідерів з проханням провести термінову екстракцію. Це процедура вивезення цивільних та військових у безпечне місце на територію третьої сторони.

В Маріуполі не вщухають бої та авіанальоти на "Азовсталь"

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