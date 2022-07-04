Генерал геноциду: чим славиться Сергій Суровікін, який віддає накази обстрілу цивільних об’єктів в Україні

Герой Росії за сирійську кампанію, командувач повітряно-космічних сил, а тепер керівник військового угрупування, що воює в Україні генерал - армії Сергій Суровікін.

Генерал армії – це найвище звання серед генералів, далі тільки маршал. І саме із рота Суровікіна, виходять злочинні накази здійснювати ракетні напади на мирні українські міста, йдеться в ТСН.

Цивільний торговий центр у Кременчуці свідомо вражено ракетою Ха-22, що містить майже тонну вибухівки. Це як півторити тисячі гранат одночасно . Запустили цю штуку із стратегічного бомбардувальника Ту-22 3, що вилетів із Калузької області – дістався Курської і на швидкості 900 кілометрів на годину здійснив пуск. Вони бояться залітати на українську територію.

Для ураження санаторію та житлового будинку в Одеській області бомбардувальник подолав понад 1000 кілометрів, аби здійснити три запуски Х-22-гих по 300 тисяч доларів кожна. Високоточні, як каже російська пропаганда ракети, з високотоксичним паливом, і з постійним попаданням в мирний житловий сектор.

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Російські ураження саме житлових будинків та цивільних об’єктів посилилися після публічного представлення Кремлем так званих відповідальних за українську війну. Це російські генерали Лапін та Суровікін. Зокрема Одесу росіяни атакували після ганебної втечі із острову Зміїний.

Новопризначені військові злочинці керували російськими найманцями ще під час сирійської війни. На архівних кадрах - Путіна у Сирії особисто зустрічає Сергій Суровікін. Згодом, не дочекавшись завершення сирійської авантюри Путін публічно вручив Суровікіну медаль героя Росії.

Суровікін, так само як і Путін зробив свою кар’єру на крові. Путін укріпився у владному кріслі після влаштованих ФСБ терактів з вибухами в житлових будинках для розв’язування 2-ї Чеченської війни. Суровікін став знаменитим після того як розчавив гусеницями БМП противників ГКЧП у 1991 році . То були єдині жертви тоді ще капітана серпневого путчу в у Москві.

Як йдеться в матеріалах російського державного агентства ТААС, після цього Суровікіна помістили у СІЗО, але не на довго. Капітан вийшов на волю за вказівкою тодішнього президента Єльцина.

Сьогодні ця людина очолює повітряні сили путінського війська і відповідальна за окупацію півдня України. З початком повномасштабного вторгнення окупанти запустили по Україні більше трьох тисяч ракет.

Про брак високоточної зброї у рашистів говорять давно – тому це очевидно, що сьогодні Кремль вдається уражати міста радянськими запасами. Вони точно знають, стріляючи Х-22-ми з далекої відстані півкілометрова похибка майже гарантована. Тобто, втрати цивільного населення це усвідомлена, проговорена і офіційно дозволена Кремлем тактика. Що ж до моралі і військової честі, то ці особи буквально зробили собі кар’єру на їх порушенні. Армія покидьків з генералами геноциду на чолі.

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