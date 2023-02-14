Генерал Годжес висловився про ймовірність перемоги України цього року

Генерал-лейтенант, колишній командувачо сухопутними військами США в Європі Бен Годжес переконаний, у війні Україна обов'язково переможе агресорку Росію. Важливою при цьому є військова допомога країні.

Таку думку Годжес висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я вірю, що Україна може перемогти Росію, зокрема, звільнити Крим цього року. Якщо Захід на чолі зі США продовжуватиме надавати все, про ми заявили раніше: зброю, боєприпаси, обладнання. І також, якщо ми продовжимо зберігати санкції проти Росії. І це, враховуючи якість оборони України, якість стійкості українського народу, а також численні проблеми з боку Росії", - наголосив генерал-лейтенант.

Годжес також зауважєу, що проблеми РФ - не лише великі втрати на фронті. Зокрема, йдеться ще й про внутрішні протисяння у Кремлі.

"Ми всі знаємо, всі чуємо лише про величезні тисячі російських військ. Але ці цифри перебільшені, і у росіян стільки проблем, вони зазнають стільки втрат, у них стільки внутрішніх протистоянь між Пригожиним, Кадировим, Шойгу. Я думаю, що дуже реалістично очікувати, що Україна досягне успіху цього року, якщо все це триватиме. Але ми також повинні чітко розуміти, маю на увазі, що Україна також зазнає багато втрат", - каже Бен Годжес.

Нагадаємо, правозахисник Марк Фейгін каже, що російське командування на чолі з президентом Володимиром Путіним хоче завершити війну в Україні, захопивши території на кордоні Донецької і Луганської областей, закріпитися і взяти паузу на кілька років.

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