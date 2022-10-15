Генерал із США описав, як будуть розвиватися бойові дії взимку: ЗСУ не дадуть окупантам можливості зіп’ятись на ноги

Для російських окупантів умови взимку будуть складнішими, аніж для українських сил.

Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що взимку українська армія продовжить контрнаступ та буде тиснути на російських злочинців, але темп сповільниться.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

Генерал із США впевнений, що для російських окупантів умови взимку будуть складнішими, аніж для українських сил. Оскільки російські військові, на його думку, недостатньо оснащені, неготові й ненавчені.

"Я впевнений, що український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості зіп’ятись на ноги, перегрупуватись чи чомусь навчитись. Це дуже важливо. Зимою на полі бою буде складніше. Українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни недостатньо оснащені, неготові й ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська", - зазначив Годжес.

Він наголосив, що українська армія більш підготовлена, тому вона однозначно буде мати успіхи зимою.

"Погода може спричинити ускладнення для дронів. Але всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими", - зауважив американський генерал.

Окупанти закопуються до перезимування в Україні

Російські військові сподіваються, що вони будуть зимувати в Україні, і тому ретельно готуються до цього. Колишній співробітник СБУ Іван Ступан навів декілька способів, як злочинці Путіна готуються до зими. Серед них -

Росіяни намагаються створити умовну демаркаційну лінію в зоні бойових дій.

в зоні бойових дій. Окупанти риють великі окопи та траншеї за допомогою техніки.

та траншеї за допомогою техніки. Також російські військові ставлять протитанкові бетонні укріплення просто посеред поля.

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