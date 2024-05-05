Генерал-лейтенант розповів, як ATACMS вплинули на бойові дії

Генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, як ракети ATACMS вплинули на бойові дії на фронті.

Про це він розповів в ефірі телемарафона.

Він зазначив, що росіяни продовжують стратегічну наступальну операцію на сході і на півдні України. У зв'язку з цим збільшується кількість їхніх знищених військовослужбовців.

"Але окремо треба додати, що ми бачимо наслідки застосування ракет ATACMS від систем залпового вогню HIMARS, MLRS. Завдяки тому, що вони застосовуються на більшій дальності – до 300 км і саме по місцях скупчення ворога, логістичних місцях, аеродромах, де ворог не очікував такого впливу. Бойові частини цих ракет касетні, вони застосовують в першу чергу проти піхоти і легкоброньованих цілей. Застосування саме по таких цілях є найбільш ефективним", - прокоментував він.

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Романенко додав, що останні цифри є по завданню ударів по літальних апаратах противника, які розташовані на аеродромах – Кущевська і низка інших.

"Оскільки застосування було неочікуваним по цих місцях, ворог швидко намагається те, що залишилося боєготовим, розосередити, щоб зменшити свої втрати. Процес іде з застосуванням нових для нас елементів, якими є ATACMS з дальністю не 130, а 300 км", - резюмував Ігор Романенко.

Нагадаємо, у Міненерго пояснили, навіщо Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури.

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