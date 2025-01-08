Генерал-лейтенант США зробив заяву щодо нового наступу ЗСУ в Курській області

Новий наступ ЗСУ в Курській області доводить, що Україна не програє, а Росія перебуває в значно слабшому становищі, ніж рік тому.

Про це заявив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес у коментарі для "Голосу Америки".

Він назвав "вражаючим" факт утримання плацдарму з серпня 2024 року, підкресливши, що ЗСУ змогли підготувати новий наступ непомітно для російського командування.

"Це говорить мені про те, що українські сили стали ще більш досвідченими та здатними використовувати засоби електронної боротьби, а також те, що ми називаємо оперативною безпекою", - зазначив генерал.

Годжес додав, що новий наступ став важливим фактором політичного тиску на російського диктатора Володимира Путіна. За словами військового, Путін спочатку намагався проігнорувати попередній наступ ЗСУ в серпні, а згодом публічно заявляв, що "його потрібно усунути до 1 жовтня, або до 1 січня".

"Очевидно, їм це не вдалося. І тому він (Путін, - Ред.) має реальну дилему, що його сили не в змозі повністю ліквідувати цей плацдарм українських Збройних сил всередині Росії", - заявив генерал-лейтенант США.

Крім того, наступ ЗСУ руйнує російські надії зберегти окуповані українські території для майбутніх переговорів.

"Я не думаю, що Росія погодилася б на те, щоб Україна зберегла частину Курської області. Тому для мене це підкреслює справжній блиск українського генерального штабу, який розпочав цей контрнаступ ще в серпні", - заявив Годжес.

Він вважає, що новий наступ у Курській області надав Україні значний важіль впливу "на найфундаментальнішому рівні".

Нагадаємо, ISW повідомляло, що ЗСУ далі просуваються в Курській області.

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