Генерал-лейтенант ЗСУ назвав найкращий напрямок для контрнаступу України

Він припустив, де можуть наступати ЗСУ.
Найефективніший напрямок для наступу ЗСУ - лівобережжя Дніпра, який може далі перетекти на південь у напрямку Криму.
Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.
Він зазначив, що минулого року – саме Херсонський напрям наступу був головним.
"Противник про це дізнався, тому він і підірвав дамбу Каховської ГЕС – щоби залити водою наш найбільш перспективний напрямок", - розповів він.
Тоді ЗСУ мали ресурси для контрнаступу на одному напрямку, але їх розподілили, а потім додали ще й четвертий.
"Таким чином, тільки коли стане зрозуміло, де ми зможемо зупинити ворога, які резерви ми зможемо зібрати, можна буде ухвалювати рішення щодо пріоритетних напрямків. Особливо враховуючи негативний досвід минулого року", - додав Романенко.
Також ми писали, що ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман припустив, що Збройні сили можуть готувати наступний контрнаступ на півдні України.
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