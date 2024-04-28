Генерал-лейтенант ЗСУ назвав найкращий напрямок для контрнаступу України

Він припустив, де можуть наступати ЗСУ.

Найефективніший напрямок для наступу ЗСУ - лівобережжя Дніпра, який може далі перетекти на південь у напрямку Криму.

Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.

Він зазначив, що минулого року – саме Херсонський напрям наступу був головним.

"Противник про це дізнався, тому він і підірвав дамбу Каховської ГЕС – щоби залити водою наш найбільш перспективний напрямок", - розповів він.

Тоді ЗСУ мали ресурси для контрнаступу на одному напрямку, але їх розподілили, а потім додали ще й четвертий.

"Таким чином, тільки коли стане зрозуміло, де ми зможемо зупинити ворога, які резерви ми зможемо зібрати, можна буде ухвалювати рішення щодо пріоритетних напрямків. Особливо враховуючи негативний досвід минулого року", - додав Романенко.

Також ми писали, що ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман припустив, що Збройні сили можуть готувати наступний контрнаступ на півдні України.

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