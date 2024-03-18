Генерал-лейтенант ЗСУ назвав "вагомий козир окупантів" у війні проти України

Путін після "перемоги на виборах" "захоче більше перемог на полі бою в Україні", тому йому потрібна буде додаткова мобілізація.

Росія має великий ресурс живої сили - "вагомий козир" Володимира Путіна у війні проти України.

Таку думку висловив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю Укрінформ.

"Путіну вдається зберігати контроль над інформаційним простором Росії. Ті, хто спостерігає зростальну статистику втрат росармії у війні з Україною і думає, що вони мають зупинитися, помиляються. Вони не зупиняться! Бо солдати в Росії – це розхідний матеріал. Підтвердження того – просування росармії до Бахмута, потім – Авдіївки. Росіяни зазнали величезних втрат під час "м’ясних" штурмів цих міст", - сказав він.

На думку Гаврилюка, після так званих "виборів" президента Путін віддасть наказ про примусову мобілізацію.

Без сумніву, через деякий час після імітації виборів у Росії Путін пожене своїх нових солдатів уперед, з новою люттю. Він накаже провести наступну примусову мобілізацію, збере нових найманців із третіх країн. На початку свого нового президентсько-диктаторського терміну він захоче більше перемог на полі бою в Україні, більше страху для європейців", - додав він.

Нагадаємо, ми публікували гучні заяви Путіна після "перевиборів" у Росії.

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