Генерал-лейтенант ЗСУ назвав "вагомий козир окупантів" у війні проти України

Путін після "перемоги на виборах" "захоче більше перемог на полі бою в Україні", тому йому потрібна буде додаткова мобілізація.
Росія має великий ресурс живої сили - "вагомий козир" Володимира Путіна у війні проти України.
Таку думку висловив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю Укрінформ.
"Путіну вдається зберігати контроль над інформаційним простором Росії. Ті, хто спостерігає зростальну статистику втрат росармії у війні з Україною і думає, що вони мають зупинитися, помиляються. Вони не зупиняться! Бо солдати в Росії – це розхідний матеріал. Підтвердження того – просування росармії до Бахмута, потім – Авдіївки. Росіяни зазнали величезних втрат під час "м’ясних" штурмів цих міст", - сказав він.
На думку Гаврилюка, після так званих "виборів" президента Путін віддасть наказ про примусову мобілізацію.
Без сумніву, через деякий час після імітації виборів у Росії Путін пожене своїх нових солдатів уперед, з новою люттю. Він накаже провести наступну примусову мобілізацію, збере нових найманців із третіх країн. На початку свого нового президентсько-диктаторського терміну він захоче більше перемог на полі бою в Україні, більше страху для європейців", - додав він.
Нагадаємо, ми публікували гучні заяви Путіна після "перевиборів" у Росії.
Читайте провідні новини дня:
- Рейд російських добровольців на території РФ: захоплено ще одне село – все, що відомо станом на зараз
- Працівники ТЦК у Львові викрали волонтера і направили до Рівного: що кажуть у військкоматі (відео)
- Курс валют в Україні: долар знову рветься до 40 гривень – що робити